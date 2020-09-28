廢紙棄置量續增　回收量逐年下跌

廢紙回收前景未明下，廢紙圍城困局或再現。（何天成攝）

本港廢紙棄置量一直是堆填區的都市固體廢物第二位，環保署資料顯示，棄置量持續五年增加，但回收量卻逐年下跌。二○一八年全年堆填區的廢紙棄置量達九十八萬公噸，較一四年大增四成；相反廢紙回收量卻逐年下跌，從一四年的九十四萬公噸下跌至一八年的六十九萬公噸。業界人士指，本港廢紙回收面對「外憂內患」，不但本地無紙廠廢紙再造，廢紙出口也受壓，擔心未能回收的廢紙最終要堆填。

目前香港回收的廢紙主要為紙皮及辦公室紙張，世界綠色組織一九年公布的調查就指，港人每日平均在辦公室用近三千八百六十七萬張紙，如將耗紙量疊高計算，等於近十點三幢國際金融中心（IFC），該組織呼籲雙面重用辦公室紙張，以減少用紙。

環保廢料再造業總會會長劉耀成指出，近年來廢紙回收出口受限，加上香港沒有紙廠，廢紙回收量已大不如前，形容現時香港回收廢紙受到內外夾擊影響，擔心未能回收的廢紙最後也只能送往堆填區，增加堆填區壓力。

本港廿年前曾設有本地紙廠，但由於經香港運紙到內地，連批文及交通運輸最少要三日時間，根本無法與內地紙廠競爭，結果當年在港的兩間紙廠，一間搬往內地設廠，另一間則撤離，將廠房搬到其他國家。