東方日報A1：政府減廢招招廢　環保不保處處危

港府減廢措施「瓣瓣衰」，垃圾徵費難產，屯門環保園廚餘廠又因回收量不達標被政府收回土地停運，近期傳出，原計劃二○二三年投入運作、可處理全港約三分之一回收廢紙的新建廢紙廠，亦「胎死腹中」，中標者棄標並正與環境保護署商議退標。有業界人士批評，政府考慮不周，建廢紙廠早就注定失敗，擔心重新招標需時，加上內地明年禁止廢紙入口，屆時本港將再現廢紙圍城。議員葛珮帆擔心政府減廢不對焦，拖拖拉拉無出路，最終垃圾落入堆填區。

目前本港回收所得的廢紙主要出口到內地，只有小量運往其他國家，一七年香港曾因為內地未批出廢紙配額而出現廢紙圍城，面對內地逐步收緊廢料入口標準，政府才醒覺不能過度依賴出口廢紙，以免一旦各地拒收廢紙，香港廢紙將全數落入堆填區。

環保署才於一八年急趕下推出環保園四幅地供興建本地廢紙回收再造廠，製造紙料製成品或半製成品。同年九月由Rocsky International Limited（華眾集團）投得，租約廿年，月租約四十萬元，預計於二○二三年投入運作，每年可處理三十萬公噸廢紙，製成紙料製成品或半製成品。

不過，本報獲悉，中標承辦商最近與環保署商議交回土地給政府，白繳租兩年估計虧損約逾一千萬元離場。據悉，環保署擬於年底再就用地重新招標，但就不再設造紙廠，改為紙漿廠，並擬吸納兩個承辦商主理。

紙廠承辦商退標的消息已在業內流傳，業內人士分析，今次退標的承辦商並不了解香港紙業情況，中標後才發現興建廠房成本較內地貴，面對安裝水電設施等問題亦難以解決，如要加建大型發電機組更動輒逾千萬元，連同產品運回內地的加工成本及運費，根本無利可圖。政府限制承辦商不能從外國採購廢紙，變相經營者要與內地及海外的紙商爭奪本地廢紙，亦令成本增加，難以經營。當年業界視察環境及自行評估後都無人競投，只有該中標公司入標，早注定營運失敗。

環保署回覆本報查詢時表示，未有正面回應紙廠目前租約情況，僅稱現階段未有更多資料可以提供，又指環保園的租戶若未能如期投產，或租戶不能滿足租約要求，會按租約處理。環保署又稱除發展本地廢紙回收再造設施外，亦會協助業界開拓其他出口市場，讓本地廢紙有更多元化出路。

環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，若政府招標紙漿廠，因政府今年七月已委聘十七個承辦商回收廢紙，並規定需向環保園廠房供應廢紙，營運環境已不同，廢紙供應較穩定，料會吸引業界競投，他亦有興趣與內地紙廠合作參與投標。

綠惜地球環境倡議總監朱漢強指出，因紙漿廠所需的水電、佔地及運輸成本低，亦不似廢紙進口內地受配額限制，操作會更為靈活，希望政府能吸取教訓，不要再一次令大家失望。

朱指過往政府欠缺回收廢紙補貼支援，加上垃圾徵費遲遲未能推出，內地廢紙入口政策又不明朗，致推高本地造紙成本，但目前營運環境已與過去不同，希望能有所改變，而政府今次重新招標作紙漿廠的方向正確。

葛珮帆批評政府政策離地，環保減廢未能做好，認為應要找出痛點，及向業界提供更多支持。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：