東方民調：議員批明日大嶼本末倒置

港府經常被揭任由靚地荒廢，香港迪士尼二期用地被閒置十年養蚊，香港不少可發展的靚地亦被丟空。有議員批評港府藉口多多，後知後覺，丟棄已有的閒置用地不好好善用，寧願花數千億元倒錢填海亂推「明日大嶼」，是本末倒置。

迪士尼該用地除十年前曾進行一些短期活動外，一直被丟空曬太陽，即使土地被收回，要發展也有限制。消息指港府有意研究發展過渡性房屋，惟根據港府與迪士尼之間的《限制性契約》，該土地不可作房屋用途。港府卻稱現階段無計劃把該土地作旅遊相關發展，對用作對整體社會有裨益的用途持開放態度，如有需要會與華特迪士尼公司探討放寬有關契約發展限制的可能性。

議員尹兆堅形容，港府不延長認購權的決定是「遲來的覺悟」，認為樂園營運情況不佳，認購擴建該地的可能性低，過去曾多次建議收地改變用途，港府卻充耳不聞，他又批評港府丟棄閒置用地不善用，寧願倒錢填海亂推「明日大嶼」。

其實香港有「大把土地」，東方報業集團曾找出多幅未納入發展的棕地、空置工廈及工業邨內閒置土地可作發展。棕地無適切發展一直備受關注，其中本土研究社曾指新界有逾千公頃棕地未納入發展；有調查發現，發展約四百公頃棕地，估算只需三百多億元造價，已可興建約十四萬個公營單位。

另外，現時葵涌、長沙灣及新蒲崗等工業區許多舊式工廈已非工業用途，港府可重整及善用工業區和工業邨土地改成房屋用途。全港工廈空置總面積近一百零三萬平方米，港府雖鼓勵業主將工廈改作過渡性房屋，但誘因不足致參與率低。

隨着工業式微工業邨亦有名無實，位於大埔、將軍澳和元朗的三大工業邨涉及閒置用地及廠房有逾十九萬五千平方米，極具發展潛力。另外，可將較小型的工業區移往大型工業邨內，騰出的工業區便可重組或重置作建屋用途。

市區重建方面，香港現時約一萬幢五十年樓齡或以上的舊樓，估計至二○四六年達近三萬幢，佔全港樓宇數目的一半，若加快重建舊區將有助解決房屋問題。