東方民調：施政胡混無作為　浪費珍土阻建屋

佔地六十公頃的竹篙灣迪士尼二期發展用地被閒置十年，港府近日終宣布不延長迪士尼的認購權，變相收回用地。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者認為迪士尼樂園根本無能力擴建，批評港府決定姍姍來遲，應一早收回認購權，反映港府土地發展政策故步自封，對閒置地視而不見。受訪者促當局盡快拆牆鬆綁改變該土地用途發展房屋，勿再一成不變，浪費珍貴現有土地資源。

根據政府與香港國際主題樂園有限公司（即政府和迪士尼公司為股東的合營公司）在二○○○年簽訂的《認購權契約》，迪士尼獲批認購權優先購買二期用地，以留作香港迪士尼樂園擴建之用。二期土地的認購權有效期為廿年至今年，期滿可再延期兩次，每次五年，最長延至三○年。不過，迪士尼樂園一直未有擴建二期用地的計劃，亦沒有認購該土地。

港府指現時的經濟狀況，認為主題樂園公司於未來數年集中發展及擴建現有的度假區，而非於有關用地進行擴建，是謹慎的做法，因此不會延長該認購權的有效期，變相收回土地。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百一十四名十八歲或以上市民，結果顯示，對於竹篙灣用地被閒置十年，港府近日才不延長迪士尼認購權，三成受訪者批評姍姍來遲，應一早收回；兩成六斥浪費珍貴資源養蚊；兩成三轟港府施政胡混度日。

迪士尼開業十五年僅三年有盈利，遲遲不運用該地又不放棄，三成六受訪者批評港府縱容浪費土地；三成四質疑迪士尼業績差根本無能力擴建；一成五更形容是如生人霸死地。

港府與迪士尼簽訂的不平等契約令該用地受限制建屋困難，五成三受訪者認為應盡快拆牆鬆綁改變用途；兩成三斥懶政府不作為，隨時繼續丟空；一成二批評港府自我設限，用地恐物無所用。

工業區不少舊工廈已經非工業用途，三大工業邨則仍然有大量空地，三成九受訪者認為，將市區工廈遷入工業邨以釋出土地建屋；兩成八批評港府懶懶閒，無心重整規劃；兩成七認為市區重建有助加快解決樓荒。

過去有團體發現大量閒置棕地，四成九受訪者批港府土地政策畏首畏尾，故步自封；兩成四斥港府對閒置地視而不見；一成六不滿當局任由靚地變荒地。

港府放棄實地建屋選擇硬推明日大嶼，兩成八受訪者斥如倒錢落海，掏空庫房；兩成四更認為經濟差，應放棄明日大嶼無底洞；兩成斥本末倒置，捨易取難。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府施政胡混度日，土地發展政策更畏首畏尾，任由靚地變荒地，直斥港府不作為，白白讓珍貴土地繼續曬太陽養蚊。