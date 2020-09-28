探射燈：食物工場骯髒　工廈爆疫溫床

大圍有工廈爆出新冠肺炎感染群組，東網記者巡視多區揭示工廈亂象處處，屯門及油塘有粉麵製造工場衞生情況欠佳，不但將食物放地上，工人更赤膊工作；柴灣凍肉工場將凍肉擺放走廊欠冷藏。專家指工場防疫措施欠理想，或會將細菌帶到食品當中。立法會議員促請食環署加強巡查及更新指引，避免工廈淪疫廈。

屯門石排頭路一幢工廈內，有餐廳疑佔用大廈後樓梯擺放雜物，又有袋裝河粉暴露於室溫中。同一工廈有大型粉麵製造工場，門外大批包裝伊麵放置在手推車上，但部分包裝河粉及麵卻直接放置地上。東網記者直擊工場內部分正在製作粉麵的工人，既無戴口罩又沒有頭套，有男工人更赤裸上身搬貨，期間他們高談闊論，口沫有機會沾染食物。

在油塘一座工業大廈同樣設有粉麵工場，公共走廊放置大批已製成的河粉及麵團，大部分用紙箱盛載。工場內工人均沒有戴上口罩，後樓梯亦擺放大批雜物，有阻塞走火通道之嫌。

根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，任何人身處室內公眾地方（包括食物製造廠）內，須一直佩戴口罩，違規者最高可被判罰款5000港元。

柴灣有設於工廈的凍肉食品工場，電梯大堂有卡板上擺放了多個載有凍肉的紙箱，凍肉既無冷藏，亦擺放垃圾桶旁，衞生堪憂。

香港專業教育學院（柴灣）應用科學系講師陳子聰指，在食物製造廠工作的工處理食物時要有適當裝備，如佩戴口罩可避免以飛沫傳播的病毒沾污食物，若工人手部有傷口卻無戴手套，可能將金黃葡萄球菌沾染食物，即使煮熟食物後亦不能徹底殺死。陳又指，凍肉放置室溫恐令肉質變壞，並孳生病菌。

立法會食物安全及環境衞生事務委員會委員劉國勳指，食環署應加強巡查並向工場提供指引，並根據持牌食物工場名單積極跟進，一旦疏忽，工廈分分鐘淪播疫地。

食環署發言人指，去年至今年8月，共向持牌食物製造廠提出946宗檢控，署方早前曾發信予食物業處所牌照持牌人，提醒他們採取預防措施。

消防處發言人指，於本年1月成功檢控上述屯門工廈阻塞逃生途徑，違反《消除火警危險》規例，今年截至8月共巡查上述工廈共21次，發出1張消除火警危險通知書。