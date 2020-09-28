經歷兩場世紀疫症　屯門醫院副總監莫俊強籲溝通共抗疫

「大家都冇諗過做英雄，更無打算做烈士，我哋只可以做一件事，不退後，緊守崗位！」屯門醫院副行政總監莫俊強從醫30年，經歷過沙士及今年新冠肺炎兩場世紀疫症。明年將退下火線，憶述任內難忘事時，他提及沙士襲港時在屯門醫院內科及老人科任顧問醫生，同病房主管同事謝婉雯自願加入搶救病人，但不幸殉職。莫俊強坦言，這是一個永不抹滅的教訓，他為同事的專業、無畏動容，但更意識到保護同事及溝通的重要。

莫俊強於2011年接任屯門醫院內科及老人科部門主管一職，面對部門人手緊張、院內充斥負面新聞，士氣亦較差等困難，上任後他訂立了重振士氣的目標，亦在醫院內的休息室特設「黃昏茶敍」溝通平台，初時反應一般，後來有十多位同事向他反映部門問題，這個方法成功令當時內訌減少，士氣改善。應對今次新冠肺炎，大家亦緊守崗位，多行一步。

莫認為，醫患信任、同事相處都需要溝通，過去亦一直秉持這個概念，他笑言：「老人科醫生好叻，公公婆婆好多時聽力唔好，我哋要大聲講，但語氣又唔惡，唔係個個都得㗎」。第3波新冠肺炎奪去多名長者性命，屯門的康和護老中心同為重災區之一，近年致年協助新界西聯網推廣社區老人評估小組的莫俊強指，正不斷與院舍討論方案，令長者得到保護及適切的治療。

回望過去看似輕鬆，但溝通的道路上亦難免遇到挫折，只有屢敗屢戰，化解大大小小的困局，結果莫今年獲得醫管局傑出員工獎，他表示，對過去從醫生涯沒有任何後悔之言，對未來退休生活亦倍感興奮，會繼續笑看風雲，學習變老。