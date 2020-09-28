Dr.東：月餅多吃易腹脹不適　中醫籲腸胃虛弱者要節制

中秋節是團圓的日子，加上近日禁聚令放寬，相信不少港人皆會與家人聚餐賞月，作為應節食物的月餅更是必不可少。有中醫指月餅屬黏滯的食物，容易胃納欠佳、胃腹脹悶不適、易嘔吐便秘或泄瀉、濕氣重等症狀的脾胃虛弱人士，以及小朋友和長者皆不易多吃，否則易腹脹不適、胃痛、胃脹、濕氣加重等。萬一食滯，中醫建議按摩穴位及飲用健胃茶療消食。

基督教聯合那打素社康服務－富亨社區健康中心註冊中醫師李樂詩表示，月餅是較為甜膩的食品，進食太多易致食滯，或引起胃口欠佳、口臭、胃脹胃氣多、胃痛、反胃酸、泄瀉或便秘等情況。而幼童、長者、孕婦、糖尿病患者，以及有腸胃病或脾胃虛弱者均需特別注意，不建議進食太多月餅。有關人士可選擇市面上較低糖、少油的月餅，進食時亦應節制。

現時市面上有不少奶黃月餅，標榜較傳統月餅健康。不過，李樂詩從中醫角度分析，指奶黃月餅與傳統月餅同樣屬甜膩食品，本質上對脾胃的影響類似，加上奶黃月餅多數加入牛奶、忌廉、奶粉等材料，而奶類食品容易「惹濕」，中醫不建議脾胃較差的人過量進食相關食品。

除月餅外，不少中秋節的應節食品亦要少吃，如芋頭、菱角等，煮熟時質感較黏稠，多食易引起滯胃。李又指中秋節屬秋季，不少人會食用大閘蟹或烤肉，但蟹的性質寒涼，體質偏寒涼的人多吃易胃痛；烤肉亦容易不自覺愈吃愈多，難以消化，加重脾胃負擔。

李指若吃滯，可透過穴位按摩消食。穴位方面，按摩中脘穴（上腹部，前正中線上，臍上4寸處）有助消食導滯、和胃健脾；而按摩內關穴（腕橫紋上2寸，距腕橫紋3指寬）則有助消除胸口及胃部脹悶感、和胃止嘔、寧心安神。按摩方法是把指腹或手掌根部放在穴位上，順時針輕輕按揉5圈，重覆20次，每日2至3次。

「中醫推介兩款健胃消滯食療」

1）山楂蘋果水（2人份量）

材料：山楂10克、蘋果2個，甘筍1條

做法：山植洗淨，蘋果及甘筍洗淨切塊。材料放入煲中，加入清水8碗，水滾後以文火煎45分鐘後飲用。

功效：開胃消滯

2）陳皮炒米茶（2人份量）

材料：陳皮3克，白米30克，炒麥芽10克

做法：炒麥芽洗淨，陳皮切小塊，白米放於白鑊中烘至金黃色。將上述材料放入壺中，加入熱水，浸泡15分鐘後可飲用。

功效：行氣健胃

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