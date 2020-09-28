許樹昌指社區傳播鏈未斷　不宜再放寬食肆限制或辦大型活動

臨近中秋節及十一假期，惟新冠肺炎疫情未止，香港時隔約一周後昨日(27日)再錄1宗源頭不明的本地確診個案。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早(28日)在電台節目表示，再出現源頭不明的本地個案，反映社區仍有隱形傳播鏈，而患者病徵可能很輕微，認為現時不適合放寬食肆限制或舉辦大型團體活動。

他又指，昨日的源頭不明感染個案，患者的同事亦初步確診，可能因為曾於休息室接觸，情況有如早前葵涌碼頭有休息室出現傳播，但涉及範圍較小，暫時有9人接受檢疫，相信不會引起疫情大爆發，建議政府可考慮讓教會等處所局部重開，並設人數上限及要求出席者戴口罩。

許續稱，若市民保持個人衞生，戴好口罩和勸洗手，估計今年冬季流感大爆發的機會很微。他指出，若新冠病毒與流感病毒同時出現，但沒有採取任何措施，理論上會導致嚴重情況，不過現時很多地方人士都有戴口罩，遇到兩種病毒夾攻的機會不高，但仍呼籲尤其高危群組應接種流感疫苗。

他解釋指，年初出現疫情後，將原本已經出現的冬季流感高峰期，由以往平均10至17個星期，縮短至5個星期，夏季亦不見流感爆發，觀及南半球在今年5月至8月經歷冬季流感高峰期，有6個國家包括澳洲、南非等都無出現大爆發，主要因為當地有採取社交距離措施。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，暫時未有臨床證據，證明新冠病毒和流感病毒同時出現，加快傳播速度，強調防控新冠病毒的措施，對抑制冬季流感有很大作用。他指出，按本地數據，冬季流感高峰期在今年2月中斷，而夏季流感高峰期無出現，而過去20多個星期，僅錄一宗經實驗室找到的流感個案，故相信收緊社交距離措施，對防控冬季流感有幫助，包括減低空氣傳播風險。他建議市民除了接種流感疫苗，亦應打肺炎球菌針，以免流感引起肺炎等併發症。