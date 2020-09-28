陳同佳住安全屋不自首　潘母斥港府浪費公帑

觸發港府修訂《逃犯條例》、一度引起香港與台灣政治風波的台灣殺人案疑犯陳同佳，去年10月23日在本港涉洗黑錢案刑滿出獄後，表示會赴台自首，但至今快將1年仍未前赴台灣。女死者潘曉穎的母親再三促請陳同佳於下月23日、即出獄滿一周年前盡快赴台自首，還死去女兒的公道，並指願意支付交通費用予對方赴台。她又斥特首林鄭月娥早前指，香港的司法管轄範圍無任何行動可以採取，但至今仍安排安全屋予陳，「仲要用納稅人嘅錢養陳同佳到幾時？」

曾表示說服陳同佳前赴投案的香港聖公會教省秘書長管浩鳴今日（28日）指，今個星期內會與陳及其人會面商討有關事宜，會面後會再作告知。

潘母接受傳媒訪問時表示，曾兩度去信管浩鳴追問陳自首安排，卻只收到對方一次回信，僅稱陳願回台灣自首，但仍需待大選、遊行或疫情後再作安排。然而，至今台灣大選已結束，疫情亦平穩，依然未見陳有所行動。

潘母批評陳同佳作出多個不赴台灣自首的理由，又批評港府一直為陳提供安全屋保護，憤斥港府用公帑保護陳同佳一年，「仲要保護到幾時？」

對於管浩鳴早前代答陳同佳自首一事，強調自己非陳同佳代言人，她質疑為何仍會相約陳同佳商討赴台事宜；又指對方只為陳發聲，未有理會潘氏一家。