健康碼推行無期　政府承認10.1前通關機會低

香港經濟持續受新冠肺炎疫情影響，政府早前公布第三輪防疫抗疫基金，總額為240億港元，其中包括撥款130億港元採購疫苗，以及45億港元資助重點行業。立法會財務委員會今早(28日)續審議其中161億港元的撥款申請，多名議員繼續關注政府推出健康碼的進度，政務司司長張建宗回應時承認10月1日前通關機會不大。

會上多名議員問及健康碼及恢復過關等問題，張建宗重申健康碼在技術上可行，但需要留待疫情穩定方可推行，強調香港正與澳門、內地正保持緊密聯繫，惟相信在10月1日前推出的機會不大。被問到健康碼推出後，政府會否資助基層進行病毒檢測，張稱當局會認真研究，有結果會向議員和市民交代。

批發及零售界議員邵家輝關注，當局未有在今輪措施援助其所屬界別，又期望政府能為業界提供租金上的支持。張建宗回應指，政府今輪措施已考慮到公共財政情況，並重申政府的紓困措施主要針對受政府防疫措施影響的表列處所，但指若抗疫基金未來有剩餘的資金，會盡量補漏拾遺；又強調政府作為業主，有向其租戶提供租金寬免，並有呼籲機管局等機構減租，當中涉資約10億港元。

議員劉國勳建議政府可以推出消費券刺激經濟，認為澳門已成功推出兩輪消費券，市民從申請到獲得補助不需兩個月，港府可參考其做法。張建宗回應時承認抗疫基金並不完美，但形容會邊走邊學習。議員胡志偉亦關注疫情應將維持至明年，失業率將會持續上升，促政府推出失業援助金，又質疑政府拒絕推出失業援助金，是擔心臨時援助金會變成長期援助。勞工及福利局局長羅致光回應時僅稱，2008年金融海嘯造成超過3%的失業率，至2017年才回落至3%以下，而今次疫情遠比金融海嘯嚴重，故認為失業率需要長時間處理。

另外，會計界議員梁繼昌關注政府航空業補貼的成效，其中國泰及其全資服務公司不會受惠，而國泰亦表示可能出現大規模裁員。運輸及房屋局局長陳帆表示，政府注資國泰的原因，是希望維護香港航空樞紐的地位，至於日常營運則是國泰航空的管理範圍。