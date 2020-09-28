港台重啟利君雅投訴調查　工會質疑涉及商經局施壓

香港電台去年接獲大量針對助理節目主任利君雅的投訴，涉及她出席政府和警方記者會時的表現和行為。據悉，利於上周三(23日)收到信件指要延長120日試用期，並重啟有關投訴的調查，及須於明日(29日)下午5時前作出回覆是否接受。港台顧問委員會今早(28日)開會，港台工會有6名代表在開會前到場請願，並指利的事件極其罕有，相信今次事件是來自商務及經濟發展局等更高層次的壓力，並有打壓新聞自由之嫌，以及用「破壞」來形容事件對公務員考核制度的衝擊。

香港電台節目製作人員工會主席趙善恩表示，以她所知，很多港台前高層得悉事件後感到震怒，趙又指在3年的試用期中，已有6次評核，加上利的評核早前已結案，認為今次重啟理由既不充分亦不合理。趙指，工會將今午1時與廣播處處長和副處長會見，以表達訴求和交代今次決定由誰人作出。

對於新任顧委會主席林大輝今日履新，趙期望林可遵守《港台約章》中顧委會的角色，不干預港台前線新聞工作者的日常工作，又批評上屆顧委會作出很多牴觸《約章》的行為，希望今屆能尊重傳媒工作。

議員林卓廷對港台重啟對利君雅的調查認為不能接受，他去信廣播處處長梁家榮，指港台在沒有新證據的情況下重啟已完結的調查，乃違反程序公義，更令人有理由質疑調查是在製造符合官方最高層的結論，向新聞工作者開刀。林又指利工作專業，只是盡責向政府提出尖銳提問，卻被無理打壓，籲港台盡力維護編輯自主。