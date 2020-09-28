政Whats噏：批政府郁啲就請人　黃定光爆粗大鬧「不該」

受新冠肺炎疫情影響，香港經濟受到嚴重衝擊，失業率高企，政府早前推出第三輪防疫抗疫基金，卻大縮水得番240億港元，當中僅有161億港元係新增撥款，今日(28日)再喺立法會財委會特別會議上審議。議員黃定光(象哥)喺會上批評政府措施簡陋，叫政府做多啲嘢，但政府又話要再請人，佢嬲到忍唔住爆粗大鬧「X街」添啊！

象哥指政府近年想做好事，但做出嚟就好似壞事咁，稱面臨經濟困難嘅企業先需要撐，反問冇困難嘅企業「好人好者撐咩呢？」又指日日有工開嘅市民都唔使政府幫佢哋「保就業」，批評政府點解唔因應企業情況分發資助，搞到啲資助落唔到去真正有需要嘅人手上。象哥又指政府話要審核唔同公司情況就要增加人手，怒斥政府平時係咪唔做嘢，仲話「如果我自己嘅公司都好似政府咁就『X街』啦！」

代主席陳振英提醒象哥最好用返議會用語，象哥就回覆稱唔好意思，更正返做「不該」。象哥又指唔會阻擋抗疫基金，不過就對有關措施深表不滿囉，希望政府可以正視社會困難。政務司司長張建宗就稱多謝象哥語重深長嘅提醒，話政府知道市民辛苦，但係財政赤字嚴重，公共資源上有困難，希望市民體諒吓喎。