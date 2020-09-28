中大為逾3000名無病徵港人癌症篩查　揭62人患癌

肥胖增加患上慢性疾病及癌症風險，香港中文大學團隊自2018年起為逾3000名40歲至75歲及無明顯病徵的港人進行免費癌症篩查，當中近9成為超重或中央肥胖，從中發現有10人患上大腸癌，37人患上前列腺癌及15人患上乳癌。團體冀招聘更多合資格人士，將癌症防患於未然，並推出運動及減肥班助他們減低患癌風險。

本港肥胖問題愈見嚴重，按衞生署人口健康調查，在15至84歲人士中，有29.9%的人士為肥胖，以及有20.1%的人士屬超重。截至今年8月18日，中大已為3446名合資格市民提供多樣癌症及代謝綜合症篩查服務，當中近9成的參加者為超重或中央肥胖。

免費癌症篩查計劃中，男性會接受大腸癌及前列腺癌篩查，而女性則會接受大腸癌及乳癌篩查。適合大腸癌篩查人士共有3,230人，當中有367人大便隱血測試呈陽性並轉介作大腸鏡檢查。由於有部分參與者中途退出，故最後共347人接受大腸鏡檢查，報告發現有151人被發現有大腸腺瘤，95人有後期腺瘤，更有10人患上大腸癌。腺瘤及後期腺瘤均為癌前病變，若未能及時發現，有機會演變成大腸癌。

至於前列腺癌，共1,516名男士適合篩查，當中98人的前列腺特異抗原測試或健康指數呈陽性，獲轉介作前列腺超聲波檢查及抽取活組織化驗。在91份化驗報告當中，證實有37名男士患上前列腺癌。而接受乳癌篩查的女士共1,846人，當中45人乳房X光造影檢查呈陽性，獲轉介作乳房超聲波及抽取活組織化驗。在41份化驗報告當中，有15人確診患上乳癌。

負責今次計劃的中大賽馬會齊心防癌計劃主任、莫慶堯醫學講座教授沈祖堯教授指，計劃顯示肥胖與患癌風險息息相關，新冠肺炎疫情終有一日會減退，但癌症及體重控制的問題卻會依舊存在於社區。他續指，自今年起，計劃會提供健康運動班，及安排營養師提供合適的飲食建議作配合，以協助他們學習管理體重，降低患癌的風險。