誤向女病人稱胸部腫瘤屬良性　醫生林崇禮除牌1個月緩刑1年

外科專科醫生林崇禮被指控於2016年4月，為一名女病人覆檢磁力共振掃描報告時，未有發現其胸部有疑似惡性腫瘤的特徵，及安排治療或手術，醫務委員會今日(28日)召開紀律聆訊，裁定專業失德罪成，判處從普通科醫生名冊除名1個月，緩刑1年，其專科醫生資格將交由教育及評審委員會再作跟進。

案情指，於2016年3月，該名女病人因乳頭出血向被告求診，其後林轉介病人到聖德肋撒醫院為其胸部進行磁力共振掃描，放射科醫生李開正所撰寫的報告中指出，掃描顯示其右胸有3個疑似惡性腫瘤的特徵。病人隨後帶同報告向林覆診，惟林並未有留意李所寫的報告結果，錯誤診斷腫瘤為良性，亦未有安排治療及手術，更指示病人1.5年後再覆診。

病人及後向醫生朋友求醫，醫生指報告中顯示腫瘤為惡性，須進行手術切除，病人事後向林質詢，林發現自己「睇錯」報告，立刻道歉並建議進行手術治療，惟病人稱不再信任林，事後病人兒子向醫委會作出投訴。

案件原於3月開審，礙於林有病患，加上家人不希望聆訊對其施加太大壓力，故林今日未有出席聆訊。林承認有關指控，辯方律師求情稱，林事後已坦承向病人道歉，又指林執業超過50年來，是首次「睇錯」報告。

林曾於2016年，被指沒有知會女病人下，便安排同為醫生的女兒林嘉慧，在診所內為病人做痔瘡結紮手術，被裁定專業失德。醫委會判決時指事件性質嚴重，但考慮到林認罪及有悔意，並接納今次案件與上次的性質不同。