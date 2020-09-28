國泰CEO指人手過剩將有行動　工會轟裁員止血立壞榜樣

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，6月獲政府注資近300億港元及批出第一期保就業計劃7億港元工資補貼後，國泰早前宣布與旗下國泰港龍航空不會申請新一輪保就業計劃，不再受制於不裁員的要求，為裁員鋪路。國泰航空行政總裁(CEO)鄧健榮與傳媒見面時承認，現時人手嚴重過剩，員工半年支出高達74.2億港元，坦言為解決現時每月燒錢15億至20億港元，必需要有果斷及快速的決定，亦不排除任何進一步的節流及融資動作。

有業界人士估計國泰的餐飲及地勤員工首當其衝被裁，鄧對此表示不會回應揣測；但有工會批評，國泰以「裁員止血」只會樹立不良榜樣，令其他航空公司「有樣學樣」裁員，並稱國泰應着眼於開源而非節流，開拓新市場的航班路線。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指，新冠肺炎令航空業停頓大半年，業界前景不明朗，全港載客量不足疫情前的2%，預料國泰將進行一連串大規模裁員。他稱其他航空公司或會倣效國泰進行裁員，認爲國泰此舉為業界帶來負面影響。他明言近年屬業界退休潮，認爲國泰可提出方案讓部分員工提早退休，同時開拓新市場，如前往非洲及南美洲等航線，從而減少裁員數量。

另外，國泰航空公司空中服務員工會今（28日）向特首發信，批政府的援助亦只落於「保存國泰卻不保員工」的層面，對此感到相當失望，同時懇請政府敦促國泰管理層必需積極考慮一切可行方案，將裁員的計劃放到最後，履行其社會責任。

國泰及港龍全球有超過26,500名長期員工，員工半年支出約74.2億港元，佔營業開支總額逾20%，現時每月燒錢15億至20億港元。