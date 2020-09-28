涉打手號指揮堵路　無業婦不認罪指警認錯人

一名無業婦人被指在今年農曆年初一，「打手號」指揮在場示威者搬木板堵路，又高呼反修例相關口號，因而被控在公眾地方造成阻礙罪。她否認控罪，案件今（28日）在西九龍法院開審。拘捕被告警員供稱，當時他觀察了被告兩分鐘，雖然被告戴着口罩，但他肯定她曾高叫：「手足，搬啲木板出去！」。辯方質疑警員認錯人，誇大甚至憑空想像證供。法庭裁定表證成立，審訊下午繼續。

46歲被告蕭麗萍，報稱無業。控罪指她於2020年1月25日在旺角彌敦道外，無合法辯解而與陳列或留下木板及其他物品，對上述公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害。

拘捕被告的警員鄧保倫（譯音）作供指，當晚11時許，他到旺角彌敦道對開作便衣巡邏，期間見到有10多名穿黑衣黑褲戴黑口罩的人士眾集，他於是在距離3至5米處觀察，並集中注視着被告，見她戴着藍色外科口罩揹着背囊，分批與其他黑衣人士交談，歷時約一分鐘。

未幾，被告對着其他黑衣人士大叫：「手足，搬啲木板出去！」，其他人隨即開始把約0.5米乘1米大的木板，由行人路搬至馬路中心，被告亦出手協助。她之後更走到馬路中心高舉雙手「好似打緊手號」，同時高呼口號，行車線上的車輛因此需要停下。鄧指觀察被告的過程長約2分鐘，期間視線沒有離開過她，他和被告之間亦沒有任何障礙物。

辯方則指當日是年初一，旺角人來人往，環境嘈雜，加上受疫情影響，不少人均有戴口罩，質疑鄧根本不能肯定是被告叫口號，甚至認錯人。鄧不同意，又表示認得出叫口號的是一把女聲。辯方續指，被告被捕前是站在行人過路處，及至被警員追趕才走出馬路。鄧否認此說法。