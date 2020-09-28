鄭若驊民望續「墊司底」 表現評分再跌 僅得18.2分

被外界炮轟為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊，評分再度下跌，民望繼續「墊司底」！根據最新的民意調查結果顯示，受訪者不滿政府表現的比率上升，高達64.3%，而特首及3名司長整體表現的評分全線下跌，當中鄭若驊的評分只有18.2分，較上次調查下跌1.3分。

中文大學香港亞太研究所在本月18日至24日成功以電話訪問737名市民，調查結果顯示，受訪者不滿政府表現的比率上升至63.4%，較8月份的調查上升1.3個百分點，表示滿意的則下跌2個百分點，僅得13.8%。

對於特首及3司整體表現的評分全部不合格，以50分為合格計，特首的評分為24.5分，較上月下跌0.9分，政務司司長張建宗評分為24.8分，較上月下跌0.4分；財政司司長陳茂波的評分亦較上月下跌0.9分，跌至29.1分，鄭若驊的評分僅得18.2分，繼續「墊司底」。

受訪者對特區政府的信任度僅得16.8%，較上月再跌1.8個百分點，表示不信任的比率高達58.6%，較上月上升1.1個百分點；對中央政府的信任度亦下跌1個百分點，跌至14.4%，表示不信任則有60.1%，較上月下跌0.7個百分點。