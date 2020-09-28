網民熱話：輪椅客為過馬路以身擋貨車　網民：厭世？

雖然電動輪椅為行動不便人士帶來方便，同時卻衍生「不小心駕駛」行為。近日有車Cam就拍到一名坐電動輪椅的中年男子為過馬路，竟「攔截」正行駛的貨車，不少網民對輪椅男鹵莽行為大表不滿，狠批他行徑與厭世無異。

事發於上周六(26日)下午約4時半，當時輪椅男棄行人路不用，反而在馬路行駛，其旁邊雖然車來車往，但輪椅男一於少理，不止選擇在車輛間橫過馬路，在目睹一架大型貨車趕至，亦沒有停下等候，更駛至貨車前遞一遞手，示意司機讓路，幸當時貨車車速不高，司機亦發現輪椅男而慢駛而未發生意外。

網民對輪椅男行徑頗不滿，「係咪輪椅坐厭咗想試吓瞓棺材？」亦有人直指大型貨車司機受視線所阻，未必發現輪椅男，「中型以上真係未必睇到，咁樣入人盲點」。

網民有話說

David Chan：佢都係4個轆喎...

Chung Law：依家坐輪椅，再撞坐甚麼？

Chee Wah Luk：唔知乜嘢叫做規矩，以為「傷殘」就一定要讓你，就一定睇到你？

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