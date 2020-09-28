多個街市攤檔提供公用毛巾予擦手　袁國勇稱有交叉感染風險

第三波疫情下多個街市出現爆疫!港大一個團隊上周四(24日)走訪多個街市，發現不少街市魚檔會將毛巾懸掛於攤位，供顧客在挑選鮮魚後抹手。香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為，此舉有交叉感染的風險，建議魚檔提供一次性紙巾，並提醒市民盡量不要直接接觸街市海鮮。

《港大抗疫最前線》團隊上周四走訪中西區、油尖旺區和葵青區4間街市的魚檔，發現其中3個街市的大部分魚販，會提供共用毛巾，大多數顧客直接用手接觸魚身挑選，部分人順手拿共用毛巾擦手。雖然只是上午時分，毛巾已被多人使用，有污漬附著，有些已經發黑。在青衣的一間街市，更有攤販不戴口罩，為顧客揀魚。

油尖旺一間街市的魚檔檔主劉太表示，經營魚檔十幾年，一直認為共用毛巾被很多顧客使用，有很多菌。有時毛巾跌在地下，又撿起來繼續給客人用，十分污糟，所以她的攤位從不提供，並勸喻顧客不要接觸魚，或者自備毛巾。

袁國勇指出，魚檔應該提供一次性紙巾給顧客擦手，減少交叉感染，而不是提供共用毛巾，「最好是不要觸摸海鮮」。他強調，在食用之前一定要將魚徹底煮熟，並注意生食和熟食以及廚具之間的交叉感染。