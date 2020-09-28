逾350間酒吧簽抗疫約章　促再放寬營業時間及限座人數

酒吧業已復業逾一周，惟僅可營業至午夜12時及每枱限2人，經營仍困難。

夜店、酒吧、派對房間及卡拉OK等行業本月18日起復業，至今已逾一周，其中酒吧業界表示縱然復業，但在現行的營業時間僅至午夜12時、每枱限坐2人的限制下，經營仍然困難，香港持牌酒吧會所聯會今日(28日)宣布，將推行「抗疫承諾約章」加強酒吧內的防疫措施，並促請政府再度放寬營業時間及每枱人數。

前身為酒吧業大聯盟的香港持牌酒吧會所聯會指，自復業至今，本地疫情仍然平穩，而聯會在蘭桂坊協會幫助下推行的「抗疫承諾約章」，已獲350間以上酒吧簽署參與，期望政府可放寬對酒吧的限制，包括恢復正常營業時間及放寬每桌枱數至與餐飲處所相同。

聯會主席梁立仁指，訂立約章前已請來微生物學及環境生態學博士Dr. Sanjay Nagarkar提供建議，而約章主要有幾個重點，包括加強場所內的空氣流通、開店前進行全面消毒、每小時清潔枱櫈、替客人消毒隨身物品等，期望提供一個「無毒」空間，保障客人和員工的健康。

梁續指，希望約章可成為業界的指引，配合政府加強防疫工作，並期望未來可達700間以上的酒吧簽署約章，聯會亦已聯絡生物科技公司，為每間簽署約章的酒吧送出防疫儀器及提供技術支援。他續指，酒吧業「只有盡力做好自己」，冀藉推行比政府要求更嚴格的防疫措施，避免未來再遇疫情爆發，酒吧業再三淪為停業首選。