涉謀殺婦獄中去世 因有自殺傾向受醫療觀察

張燕琼生前因有自殺傾向，被懲教署列入醫療觀察名單。

涼果店「么鳳」家族男成員，前年底被發現與一婦人倒臥在灣仔利景酒店房間，男的證實死亡，女的則獲救後被控謀殺。她在還押期間肚痛不適，送院搶救後不治。死因庭今（28日）繼續研訊，有懲教人員供稱，死者還押期間需服用阿士匹靈、胃藥、糖尿病藥、膽固醇藥及精神科藥物，懲教署職員須監視及確保死者服用藥物。

本案死者張燕琼於去年6月9日去世時60歲。她被控於前年12月19日至20日間，謀殺男子朱偉坤。據悉朱是「么鳳」第三代傳人司徒永信的大舅父。

二級懲教助理陳殷供稱，死者因精神不穩並有自殺傾向，故被列入醫療觀察名單，懲教人員須每15分鐘記錄死者的身體和精神狀況。

事發當天，死者負責清潔大欖女懲教所的飯堂和廁所，陳在一旁監視。當陳離開去填寫死者的醫療紀錄時，突然聽到有人在廁所大叫，折返便見死者側躺在地上，身體倦曲。陳問死者是否滑倒，死者否認及解釋是肚痛。及後陳向控制室求救，同僚協助將死者送往懲教所的診所。

負責診所工作的一級懲教助理王樂兒則供稱，她接報到廁所內檢查死者的狀況，發現死者的脈搏、血壓正常，但她被送到診所後狀況轉差、神志模糊及未能清晰說話。裁判官問王是否用格拉斯哥昏迷指數去評估死者時，王稱沒有聽過此方法。

救護員林詠旋供稱，當日死者在救護車接受急救時，已完全陷入昏迷，其格拉斯哥昏迷指數只有3分，更一度失去呼吸脈搏。由大欖女懲教所到屯門醫院車程14分鐘，林形容車程時間正常。