租管研究小組聘機構估算全港劏房數量　冀明年2月交報告

香港劏房居住情況惡劣，政府今年4月成立「劏房」租務管制研究工作小組，研究劏房問題，小組至今召開過4次會議，並將於本周六(10月3日)舉行首次網上公眾論壇。小組主席梁永祥呼籲關注人士踴躍參與，並指現時已邀請研究機構及相關專業人士進行研究，以深入了解劏房戶情況、定義「劏房」一詞，並研究租管實施後對經濟的影響。

梁稱已到訪9個區的劏房，以及與30多個關注組進行視像對話，聆聽關注人士的意見，希望在周六的網上公眾論壇聽取新的意見。他表示，實地視察與關注組提到的問題一致，包括濫收水電費、不簽租約、衞生情況惡劣等，而問題重點在於劏房租戶沒有足夠議價能力，難以與業主談判。

他強調現時仍在收集意見的階段，並指是故意不與小組成員討論，因需待研究結果出爐後才會商討解決方向，以免成員主觀意見影響最終成果。他指出，現時已委聘「政策二十一」研究劏房的社會問題，冀完成5000個訪問，估算全港的劏房戶數量，當中亦會涵蓋工廈、寮屋及地舖劏房，他形容研究目標非常進取，而該研究機構亦期望在明年2月提交報告。

在法律範疇方面，則會由香港大學法律團隊，研究「劏房」一詞的定義；至於經濟範疇則會由中文大學經濟學系副教授莊太量負責。梁坦言，不少國家已實施類似的租管，普遍會帶來4個不良影響，包括劏房供應減少、業主嚴格篩選租客、業主的報復性行動，如增加按金及雜費，以及拒絕維修破爛部分。

被問到設立租管的影響均為負面，是否代表小組已就租管定性，梁則回應指一切都可以有解決辦法，租管應帶來雙贏局面，若租管落實後嚇怕了業主，租客也沒有好處，認為政策及「劏房」一詞的定義，不宜太鬆亦不宜太緊。