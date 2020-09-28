男子否認雷射筆射警車　車上警員稱被射中眼不適

去年9月1日晚有示威者不滿港鐵前一日停駛將軍澳線，包圍調景嶺站長室理論。當晚一名26歲男子被指在調景嶺站外用雷射筆照射入警車，射中車上警員的臉和眼睛，被票控管有工具適合及有意圖作非法用途罪名。該男子否認控罪，案件今日(28日)在觀塘法院開審。

26歲被告李遠發，被控於去年9月2日凌晨1時48分，在將軍澳寶順路與唐德街交界管有一支鐳射筆。

警員石家豪供稱，9月1日接近午夜他跟6名同袍乘警車到調景嶺站附近候命。翌日凌晨1時07分，他在車上觀察到一名身材肥胖的男子，拿雷射筆照射警車，他的臉及眼睛被綠色光束射中2至3秒，因而感到「唔舒服、刺眼」。他及同事在之後的18分鐘內一共被照射5次，他要迴避光線，執勤受阻。

石續指，當他們將警車駛近時，示威者紛紛散開逃走，被告則往知專設計學院方向逃跑。他之後成功截停被告，並在其褲袋搜出雷射筆及口罩。警誡下被告保持緘默。

石承認在追截被告期間，其視線曾離開被告約30秒，但因被告短褲後方印有白色英文字，故他肯定被告就是照射雷射光的人。

但辯方質疑，石就本案先後錄取了3份口供，但每個版本均與他的庭上供詞不同。他在第一份口供中無提及他的眼睛、同事被射中，到後才於補錄口供雖提及，懷疑他是在專家報告出爐後，受案件主管指示進行補錄。

石否認其事，亦否認辯方所指是虛構供詞，「作古仔」誣告被告。對於辯方指他若被射中眼睛，為何會在被射多4次時才採取拘捕行動，而且事後更沒有求醫，石就解釋當晚首要任務是要守衞調景嶺站，沒上級指示不能擅自採取拘捕行動，而且當晚聚集的人數眾多，如果他們離開崗位，調景嶺站就有機會失守。

辯方則指出，被告當晚確曾使用過雷射筆一次，但照射之目標並非警車，而當時有傳媒報道指警員作出拘捕時會毆打黑衫人，被告是擔心會被打才會逃跑。