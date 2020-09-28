愉景灣二白灣7月現2噸黑膠粒　環保署稱水質未受影響

海洋塑膠污染嚴重，環保團體「無塑海洋」發現愉景灣二白灣7月底湧現超過2噸黑膠粒，環團質疑該些黑塑膠來自人造草地，愉景灣物業公司香港興業國際回覆區議會指，經調查後，認爲亦沒有證據顯示該些膠粒來自愉景北球場。環境保護署則指該處岸灘情況已大致回復正常。

愉景灣物業公司香港興業國際稱因愉景北球場及二白灣的膠粒的呎吋、形狀均不相同；有關出水口及附近亦無發現上述膠粒積聚；球場亦沒有出現膠粒突然大規模流失的情況；根據雨水渠圖，該球場附近的雨水渠會通往愉景北鐘樓旁的出水口，而非二白灣，故認爲該沙灘的膠粒並非來自愉景北球場。

公司又指會定期清理雨水渠及球場周邊；於球場旁的雨水渠加設金屬網及繼續對球場進行嚴格的維修保養。

環保署則指曾抽取附近海水樣本化驗，顯示水質並未受到影響，稱該處岸灘情況已大致回復正常。署方又指合成橡膠並非化學活躍物質，落入水體一般不會對周邊水質造成即時影響，但承認經長時間存在海洋中會分解成為微細膠粒。

同時，海事處亦稱已安排海上清潔承辦商在二白灣進行6次清理行動，合共清理了約2.5噸黑色顆粒及海沙的混合物。