15歲少年涉向防線擲水樽　警未能檢回水樽作證物

年約15歲少年被指在去年11月初參與旺角反修例衝突期間，在人群中向警方防線掟水樽，因而被控在公眾地方作出擾亂秩序行為罪。少年否認控罪，案件今（28日）在西九龍法院少年法庭開審。制服被告的警員承認事後無法找到案中的水樽，但堅稱目堵事件經過，也不會認錯人。法庭裁定表證成立，被告不自辯也不傳召證人，案件押後至10月16日作結案陳詞。

報稱是學生的被告被控於2019年11月2日，在旺角西洋菜南街港鐵站D3出口外，向警方防線擲出一個塑膠水樽。

警署警長陳錦培出庭作供，指當晚11時許，約30名示威者在案發地點對開聚集叫囂，警方設置防線。期間他看見穿白衣的被告，把一個膠水樽掟向警方防線，膠樽在警員前方落地，沒有擊中任何人。警方及後展開驅散，期間他制服被告，交由另一名警員宣布拘捕。他之後有嘗試尋找涉案水樽但不成功。

但辯方盤問時指出，現場光線混亂，除了警車有閃燈外，部分警員執勤時亦手執電筒，加上陳戴着眼罩，種種情況均影響他視線。而他事後無法尋回水樽，是因為由始至終根本沒有人投擲水樽。

辯方續指，即使有人掉水樽，當時聚集人數眾多，部分人如被告一樣身穿白衣，陳亦有可能錯誤辨認被告。事實上被告當時沒有逃跑，只是隨着人流離開，沿途一直「撳電話」。

陳一概否認辯方說法，強調自己確實目擊被告掉水樽經過，亦沒有可能認錯人。