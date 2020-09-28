廚師否認掟鐵罐出馬路　警稱僅得兩秒認人

30歲廚師被指於去年11月11日早上，在西灣河將一個鐵罐掟出馬路，被控一項在公眾地方造成阻礙罪，他否認控罪，案件今（28日）在東區裁判法院開審。當日負責拘捕被告的警員供稱，他在電光火石的1-2秒間，憑衣着辨認出被告是掟罐者。裁判官鄭紀航裁定案件表證成立但被告不自辯，案件押後11月5日續審。

控罪指，被告鄭鉦達於去年11月11日，在西灣河筲箕灣道與海寧街交界，無合法辯解而留下一個銀色鐵罐，所佔範圍約0.2平方米，對在上述公眾地方的車輛造成阻礙。

警長張啟祥供稱，當日早上9時許與隊員在西灣河一帶巡邏及清路障，期間目睹身穿藍色上衣、黑色長褲、黑色背囊、無戴口罩的被告站在行人路上，正將一個銀色罐擲向馬路。

當被告打算再拾起其他物件時，他與上司隨即上前追捕，最後上司將被告制服地上，搜身後沒發現任何可疑品，當時以非法集結罪將被告被告拘捕帶署。

但張在接受辯方盤問時承認，現場同時有其他人士在掟雜物，他沒有完整目睹被告掟罐的過程，形容當時電光火石，他只有1-2秒時間觀察掟罐者的外貌。他強調自己認得被告的衣着及背囊，況且追捕被告時視線沒有受阻，被告因跑得最慢才被捉到。