公用毛巾藏污發黑唔衞生　市民認同街市檔主應提供紙巾擦手

街市魚檔提供公用毛巾，港大微生物學系講座教授袁國勇指此舉會增加交叉感染風險。東網記者今日（28日）下午到大埔墟街市視察，發現不少魚類及肉類檔皆將公用毛巾懸掛於攤檔，供市民挑選鮮肉後後抹手，不少毛巾有污垢依附，有些甚至已經發黑。有檔主表示，即使有提供公用毛巾，惟隨着近年衞生意識提高，大部分市民已不再使用。有買餸的市民認同檔主應提供一次性紙巾，會比較衞生。

現場所見，有魚檔提供公用毛巾，員工陳先生指毛巾每晚會利用漂白水進行清洗，毛巾殘舊亦會進行更換，並有提供酒精搓手液，他續指，近年大部分市民已經不再使用公用毛巾。

另一魚檔員工高女士稱並不擔心毛巾會交叉感染，她指毛巾只用作清潔用途，每晚亦會進行清潔。疫情期間，會盡量勸喻顧客不要接觸魚類，店面亦額外提供酒精搓手液及清水供顧客使用，保障衞生。

大埔居民歐陽女士相信公用毛巾並不衞生，亦擔心增加交叉感染的風險。她說自己有親自挑選鮮肉的習慣，但會預備紙巾清潔雙手。她認同檔主提供一次性紙巾，會比較衞生，她又相信，若需為毛巾每日進行多次清潔，相信對檔主有一定難度。

另一市民陳女士則指會盡量避免使用公用毛巾，但難以避免在街市不觸摸食物。對於提供一次性紙巾，她坦言，難以確保紙巾不被污染，而且棄掉紙巾亦不環保，更可能因提高成本而加價。