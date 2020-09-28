疫情令旅客大減　影響機管局機場建設費收入

新冠肺炎疫情令訪港旅客大減，本港機場今年4至8月僅接待約30萬人次旅客，按年暴跌99%。期內機管局所收取用於機場第三跑道系統工程的機場建設費，估算只有約3320萬港元，比疫情出現前大幅減少。機管局表示，三跑項目仍按既定財務方案融資，機場建設費將繼續收取，直至該局悉數償還涉及三跑工程的借貸為止。

耗資1415億港元的機場第三跑道系統工程，透過三種渠道來融資興建，包括機管局停止向政府派息10年、徵收機場建設費、以及向銀行借貸；分別涉及470億港元、260億港元和690億港元。

當中，機管局自2016年8月起，向旅客收取機場建設費，過境及轉機旅客收70港元、短途經濟艙旅客收90港元、長途經濟艙及短途商務或頭等艙旅客收160港元，長途頭等艙旅客收180港元，預計收取至2030/31年度。

機管局年報顯示，截至今年3月，機場建設費已收取了133.17億元，但今年4至8月本港機場旅客只有30.8萬人次，只及去年同期的1%。若以當初機管局公布的旅客比例推算，即過境及轉機旅客佔18%、短途經濟艙旅客佔52%、長途經濟艙及短途商務或頭等艙旅客佔28%，長途頭等艙旅客佔2%，推算期間機管局收取的機場建設費約3320萬港元，平均每月664萬港元，比疫情發生前平均每月約3億港元大幅減少。

機管局表示，三跑項目仍按既定財務方案融資，當中在借貸方面，機管局已與21家本地及國際銀行，簽訂了5年期共350億港元的定期及循環貸款；該局亦繼續按計劃維持徵收機場建設費，直至與三跑項目相關的借貸悉數償還為止。機管局表示，會保持審慎理財原則，繼續監察營運環境及市況，按需要調整融資安排。