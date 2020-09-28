陳志全朱凱廸不延任議員　料失逾400萬酬津

陳志全(左)及朱凱廸(右)不延任，將獲發任滿酬金。(溫國佳攝)

陳志全和朱凱廸今(28日)表明於本月30日後不延任議員，預料將失去逾400萬港元的酬津。

立法會議員1年約有逾400萬港元的酬津，包括薪金、醫療津貼、辦事處營運、酬酢及交通。按照2019年10月的議員酬津安排，現時議員每月的薪金約為10萬港元，1年則大約120萬港元；醫療津貼則每年有約3.5萬港元。

至於營運開支償還款額方面，辦事處營運每年最高可獲約277萬港元；酬酢及交通則每年約22萬港元。

立法會行政管理委員會於本月中曾就議員任滿酬金召開特別會議，身兼行管會主席的立法會主席梁君彥在會後指出，行管會決定不論議員在本月30日是否繼續擔任議員，均可獲發4年任期的任滿酬金。

根據現時的議員酬津安排，完成任期的議員可獲相等於任內所得薪酬的15%，即大約70萬港元。另外，每屆議員在離任時，可獲約23萬港元的結束辦事處開支償還款額，陳、朱2人亦可申領該筆款額。

表：2人失去的酬津

議員薪金●每月101,000港元

醫療津貼●35,180港元

辦事處營運開支償還款額●2,770,970港元

酬酬及交通開支償還款額●221,310港元