旅業重挫政府終派第三輪支援 持證導遊及旅巴司機可獲一筆過津貼

政府擬推「縮水」版第三輪防疫抗疫基金，其中161億港元撥款今日(28日)始獲立法會財務委員會批出，惟旅遊業在疫情中受創最深，業界及從業員生計極待支援，政府終「開恩」，宣布再向業界發放援助措施。

新一輪措施包括，每間持牌旅行代理商的職員將以其職員數目，獲得每名旅行代理商5000港元的津貼，而未有僱用任何職員的旅行代理商，則會獲得一次過5000港元津貼，預計約1700間旅行代理商受惠。

業界約2萬名從事旅行代理商職員及主業是持證導遊或領隊的自由作業者，則可獲發放一次過1.5萬港元津貼。至於旅遊服務巴士司機，則每人可獲發放一次過6700元津貼，料可惠及3400名司機。

政府又指，已在第二輪基金中獲得津貼的合資格旅行代理商或從業員，毋須再提出申請，並透過流動電話短訊通知，以盡快發放津貼。如有關人士需更改收取津貼的銀行帳戶資料，須於10月19日或之前與旅遊事務署聯絡，預計可在各項目設立後約1個月內，開始發放首筆津貼