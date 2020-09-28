大環村現非法開路　地政總署採取土地管制行動

地政總署回覆指政府土地上的圍網遭毀壞，村路被擴闊以及原有村路旁的植物被清除。

西貢大環村位於西貢市中心北面的大網仔路兩旁，鄰近郊野公園，環境清幽，當中部分土地更被劃爲自然保育區。但有當區區議員指早於7月時，接獲投訴指該村西面有12幢丁屋長期空置，有人在該丁屋群西面山坡，連接山寮下路的唯一道路兩旁大規模開墾土地，砍伐周遭植物，惟有關工程未獲政府批准，有非法開路之嫌。地政總署回覆指就上址發現政府土地上的圍網遭毀壞，村路被擴闊以及原有村路旁的植物被清除，已採取土地管制行動。

東網記者今（28日）到場視察，發現村西面有12幢丁屋長期空置，丁屋群排列整齊，現場設有「政府土地」告示牌，但現場仍可見有工人利用小型剷泥車，沿道路運送物料到丁屋群進行裝修等工程，道路附近兩旁植物全部被砍伐。

西貢區區議員陳嘉琳表示，接獲投訴後，曾與工程負責人了解。該負責人指動土前已跟政府溝通過，會稍後復原道路周遭的原況。唯陳向政府查詢時，獲悉該工程不屬政府項目，至今亦未曾見有關工程的申請書，質疑該工程有非法開路之嫌及破壞生態環境。她稱目前道路兩旁的植物均被剷走，批評政府未有用強力手段處理今次事件，又直言政府一向懶理鄉郊違規發展。

地政總署今（28日）回覆指，西貢地政處(地政處)於8月初收到市民投訴，指有人在上址進行未經批准的村路擴闊工程。地政處派員視察時，發現政府土地上的圍網遭毀壞，村路被擴闊以及原有村路旁的植物被清除。該處隨即採取土地管制行動，於8月底至9月中期間，安排承辦商在政府土地上豎設政府土地告示牌、石躉、圍網及閘門等，防止有人再佔用政府土地。

此外，地政處亦已將懷疑非法砍伐樹木及擴闊村路事宜，轉介其他相關部門跟進。