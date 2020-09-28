民陣10.1遊行上訴遭駁回　警方指增社區爆疫風險

民間人權陣線(民陣)日前向警方申請舉辦十一遊行以聲援12名於內地被拘捕港人，惟遭警方反對，他們對此提出上訴。公眾集會及遊行上訴委員會今日(28日)召開經過逾兩小時聆訊後， 一致裁定駁回有關上訴。

民陣原定在10月1日舉行遊行，由銅鑼灣起步遊行至中環遮打道與畢打街交界，惟上周遭警方反對，理由包括有違限聚令及防止暴力事件發生。

民陣代表律師黃宇逸在上訴委員會會議上反駁，在《公安條例》下警務處處長無權以維持公共衞生反對遊行，批評有關做法是越權。他又質疑，現時酒吧重開，客人飲酒均未有佩戴口罩，疾病傳播風險更高，反問為何市民佩戴口罩參與遊行卻不可。他又指出，警方有責任積極協助遊行安全及和平進行。

港島總區警司（行動）張志偉在會上強調，警方重視市民遊行集會權利，惟疫情情況不斷轉變，在諮詢衞生專家意見後對方亦不建議活動舉行。他續指，基於現時病毒感染風險高，社區上仍有隱性患者，認為今次遊行會大大增加社區爆發風險；二則是在過去活動進行期間或完結後，均有暴力事件出現，警方須要保障公眾安全，有責任反對遊行。

另外，港島總區總督察（行動）陳禮文補充指，暴力事件在活動中發生，全因民陣未有與暴力示威者割席，現時網上已流傳不同有關十一遊行的文宣，又有人在群組號召大量人群聚集，舉行「不和平活動」，警方有理由相信持不同意見的市民、商店會成為攻擊目標，暴力示威者也可能會混入人群，故有需要阻止激進示威者騎劫遊行活動。

上訴委員會主席杜溎峰認為，按現時情況在批准遊行時，不能能只考慮公共安全問題，同時亦有需要顧及疫情發展。至於何時才能再舉辦遊行集會，杜坦言仍是未知之數，需要按疫情最新發展做決定。

對於民陣在會上亦多次強調，會派出糾察維持現場秩序，並會呼籲參與遊行人士先量體溫再出發，到現場分為4人一組，相隔1.5米距離遊行。杜溎峰指，上訴委員會一致認為今次遊行對公眾人士、公眾秩序構成嚴重威脅，影響警方履行保護他人的權利和自由的職責，維護公共安全。鑑於疫情發展及群眾聚集限制，加上上訴人未能說服委員會提出的防疫措施切實可行，故維持警方決定駁回上訴申請。

民陣召集人岑子杰會後批評抗疫成為政治打壓的工具，又質疑政府未有及時封關是在延續疫情，令他們更有理由禁止遊行。對於在上訴委員會會議上，警方指如要做好防疫措施，應參考主題公園實名登記入場做法，以便日後追蹤感染源頭。岑子杰坦言對此感到擔心，憂慮警方未來將要求以實名制登記才可參與遊行，認為會進一步打擊港人自由。他強調，民陣未來會繼續申請遊行，雖然難以估計政府會以疫情打壓港人至何時，惟只有不斷履行權利，先知權利有否失去。