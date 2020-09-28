非建制派僅得22席　失關鍵否決權

立法會共有70名議員，但今屆因應議員被取消資格、議員加入政府等事件，導致有5個議席懸空。如今議員陳志全和朱凱廸宣布不再延任，令建制派和非建制派的議席差距再進一步擴大，由原本的41席對24席，擴大至41席對22席，例如政改方案，非建制派將失去三分之一的關鍵否決權。

今屆立法會經歷不少風波，包括多名民主派議員被取消資格、部分議員在補選後，因選舉呈請而被裁定為「非妥為當選」及有議員加入政府。2派議員的差距，亦因多次事件而進一步改變。

現時立法會大會在表決議案時，若議案由政府提出，僅需要過半數在席議員贊成便獲通過；若由議員提出的議案則需進行分組投票，必須在地方直選和功能組別內，各自有過半數議員贊成才獲通過。不過仍有部分議案，是分別需要「全體」和「在席」議員的三分之二贊成才獲通過。

在部分需要經過全體議員三分二多數贊成才獲通過的議案，例如政改方案。按70名議員來計算，非建制派議員需要有24席才獲否決權。但由於陳志全和朱凱廸決定不再延任，即使將熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然計算在內，立法會非建制派議員只有22席，故將失去否決權。

至於需要在席議員三分之二多數票才獲通過的議案，例如譴責議案。撇除立法會主席，按現時只有62名議員計算，非建制派僅需21名議員在席就可以反對議案，因此即使陳、朱2人離開議會，非建制派議員有22席，故仍可保住否決權。