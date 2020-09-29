加隔板裝消毒門　小學準備全面復課

疫情下學校都嚴陣以待復課，有北區小學自費以3萬港元購買一道「消毒門」，為學生進校前噴灑液體作消毒，又向學生派發面罩。課室內的書枱亦裝有一塊隔版，而學校亦安排學生分批小息，以減少人群聚集。有校長指家長仍擔心疫情，故學校恢復面授之餘，亦會安排網課，以免學生學習進度落後。

位於上水的鳳溪第一小學校長朱偉林說，該校早前自費3萬港元購置一道有12個噴咀的「消毒門」，當學生進校時，就可向其校服及書包等消毒。「消毒門」需要注入25公斤的消毒液，每枝消毒液售價約7百港元，而消毒液一枝只能用兩、三天，故成本絕不便宜。

他續稱，由於政府早前向學校發放的2萬5千港元額外防疫津貼，以及向每所學校發放的10萬港元現金津貼，早已因購買相關產品及服務而用光，故學校需自費購買所需用品及服務。

另外，該校會在課室的書桌裝隔板以擋飛沫，亦會分批讓學生離開課室小息。由於該校有一半學生為跨境生，他們暫未能回港復課，亦有一些本地生的家長因擔心疫情，暫不讓孩子回校，故學生會安排回校上課的同級學生組成一班，由教師授課；而未有回校的學生則由其他教師安排上網課。

他又期望本港可盡快推出「健康碼」，好讓跨境生回港上課，並認為可先開放文錦渡及皇崗口岸，因有關口岸不用禁區紙，亦可讓較大型的旅遊巴接載學童點對點上、下課。