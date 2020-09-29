幼稚園小學只上半日學　影響校巴收入

全港中小學及幼稚園今日起全面恢復面授課堂，一眾校巴司機終可與學生全面復工復課。有司機反映，幼稚園與小學學生只上半日學，並一同在中午放學，令司機的接送次數減少，直接影響收入。有業界人士亦反映，由於部分幼稚園收生不足，加上家長選擇自行送學生上學，令乘搭校巴的學生人數減少，希望透過加強校巴防疫措施，挽回家長信心，改善校巴生意。

學校因應疫情，先後停課數月，學生自9月23日起分階段復課，並於今日全面恢復面授課堂。任職校巴司機約5年的關先生表示，自今年2月開始停工，至6月開工不足1個月再度停工，慶幸自己已退休，兒女亦已投身社會，沒有養家壓力，但手停口停，零收入下仍要節衣縮食，減少開支。他指學生復課後，由於幼稚園與小學生均在中午12時半至下午1時放學，時間重疊，沒法如以往一樣先接送幼稚園學生，再接小學生放學，令每日接送次數由6轉減至5轉，影響收入。

營運校巴服務的王女士，同時兼任司機。她指全港停課數月，面臨零收入，但每月仍有逾4萬港元開支，包括為校巴維修保養、向保母支薪，以留住員工等。她坦言，復課後選擇校巴服務的家長減少，其中，幼稚園學生乘坐校巴的人數，由疫情前10多人減至現時僅約9人，小學生乘車人數亦減少，令收入下跌。為讓家長安心，已於校巴放置酒精搓手液及口罩，另要求學生上車前探熱。

汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照說，疫情下選擇校巴服務的學生明顯下跌，幼稚園學生更大減3成，因部分幼稚園收生不足，部分學生及家長更因疫情而留在內地或海外，大大影響業界生計，部分司機更已轉行。為加強家長對校巴服務的信心，業界除了為校巴消毒外，司機每日亦會清潔校巴內的設施，包括扶手等，確保校巴已全部清潔才前往接送學生。他冀未來不會再度停課，令司機及業界可穩定工作及經營。