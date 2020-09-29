警長沙灣搗無牌吧拘3男女 揭一女子涉協助及教唆傷人

深水埗警區反三合會行動組根據線報及深入調查後，昨晚（28日）約10時進行打擊無牌賣酒行動，突擊搜查長沙灣道233至239號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，警方拘捕一名61歲姓翁本地男子、一名38歲姓鄧本地女子及一名49歲持雙程證內地女子，俱涉嫌「無牌售賣酒類飲品」；檢獲約100罐啤酒、一套影音器材、21個酒杯及15個骰盅。

與此同時，探員經深入調查後，發現被捕的姓鄧本地女子，與前日凌晨發生的傷人案有關；案中3名男子在長沙灣道151至153號對開，用手及一把刀襲擊兩名本地男子，鄧亦涉嫌「協助及教唆傷人」被捕。所有被捕男女正被扣留調查。案件交由深水埗警區反三合會行動組跟進。

前日(27日)凌晨零時許，兩名分別姓劉(42歲)及姓周(46歲)男子在深水埗一間酒吧消遣完畢，詎料當兩人步至長沙灣道151至153號對開，突有3名男子從後趨前，向兩人拳打腳踢；期間有人取出一柄陶瓷刀向兩人揮斬，兩人腳部中刀血流如注，其中周男負傷跑至附近一休憩處後不支倒地昏迷。現場地下留有大攤血漬及一隻波鞋。

警員接報到場，經一番兜截後並無發現，惟將重傷昏迷事主及另一傷者送往瑪嘉烈醫院救治。警員經初步調查，得知事主遇襲前，曾因目光問題在酒吧與人爭執，正調查是否與案有關，並翻查現場天眼片段，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進，正追緝兇徒歸案。