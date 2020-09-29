政府資助設計中心辦展覽　灣仔茂蘿街7號如死場

新一份施政報告即將發表，而在上一份施政報告，商務及經濟發展局資助香港設計中心於灣仔茂蘿街7號設立活動中心，向公眾推廣設計，惟活動中心幾乎沒有活動，冷冷清清，被商戶形容為「死場」。區議員批評設計中心經營不善、定位不清，吸引不到市民，租用場地門檻之高又令團體卻步，促市區重建局向有活化成功經驗的團體取經及合作，改善相關配套。

茂蘿街7號為市區重建局活化項目，前身為「動漫基地」。東網記者在一個周末到茂蘿街7號視察，發現人流稀疏，其中3樓及4樓的活動場地均大門深鎖，門外標示指為預防病毒傳播，部分設施會暫停使用。另外，香港設計中心在2樓及3樓分別設項目辦公室及展覽館，同樣沒有開放，裹面更有家具仍用保鮮紙封住。

到場的市民大多只是前來光顧位於地下及1樓餐廳，記者在3樓逗留了半小時，只有1名借用廁所的市民到訪，其他樓層亦門可羅雀。玩具店「膠易廣場」見證茂蘿街7號易手過程，店主Jimmy慨嘆，易手後人流分別不大，猶如「死場」，又指香港設計中心「無乜展擺」，之前只有少數遊客會到場，直言：「邊個會行上嚟？」

灣仔區議會主席、文化監察主席楊雪盈批評，茂蘿街7號經營不善、定位不清，比其前身動漫基地更差，起碼動漫基地看來更活潑。雖然香港設計中心進駐茂蘿街7號，但未見有推出過令人印象深刻的項目，難吸引市民到場。有不少藝術團體及地區組織均有意租用場地作展覽或活動之用，但茂蘿街7號收費高，令團體卻步。

商務及經濟發展局表示，自2018/19年度起，透過「創意智優計劃」資助香港設計中心在茂蘿街7號部分場地舉辦名為「設計光譜」的展覽項目，向公眾推廣設計。項目分兩期，合共資助約1600萬港元。

香港設計中心表示，設計光譜項目在政府資助下，承租了茂蘿街7號3樓共4個展覽空間，以亞洲的設計元素為主題，舉辦了4個展覽，而因應疫情，原定今年第3季開展的設計展覽將延後至明年2月，展覽空間屆時重新開放。

市建局則稱，在2018年8月接手營運及管理茂蘿街7號，以共享社區空間為營運方向，提供室外公共空間及室內活動場地，予文化及藝術、環保、公眾教育、設計、社福等團體租用作舉辦不同類型的康樂、文化及藝術活動。