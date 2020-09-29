警搗油麻地無牌酒吧拘24男女　涉違停業令及禁聚令

油麻地分區雜項調查小隊於今日（29日）凌晨約一時，展開打擊無牌賣酒行動，突擊搜查寧波街27號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，拘捕一名47歲姓梁本地女子，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外15名本地男子及8名本地女子(38至64歲)，則涉嫌「在無領取牌照的地方飲酒」被捕。他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》（第599G章），被警方發出定額罰款通知書。此外，警方於單位內檢獲約420支酒精飲品，總值約57,000元，所有被捕男女正被扣查。

警方強調，第599F章訂明，每天零時零分起至早上4時59分，除特定處所外，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；違反上述規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款5萬元及監禁6個月。

此外，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年；而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元，呼籲市民切勿以身試法。