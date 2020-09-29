東方日報A1：朱凱廸陳志全放棄延任　泛民今定去留

政府因應疫情，押後立法會換屆選舉，而全國人大委員會亦破天荒決定現屆立法會繼續履行職務不少於一年，但人民力量議員陳志全及議會陣線議員朱凱廸搶在民主派今日公布去留的民意調查結果前表明不延任，任期至九月三十日結束，即現屆立法會議員無法全面過渡，而兩人「劈炮唔撈」，亦令非建制派在議會失去關鍵否決權，影響力收縮。但有建制派前議員直指兩人不延任的決定是政治計算，質疑他們是為明年的選舉鋪路，爭取激進派支持。

陳志全和朱凱廸昨去信立法會秘書處，表明二人於九月三十日後不繼續出任第六屆立法會議員。陳志全在信中提到，由於任期結束後仍有很多事宜未能即時處理，故通知秘書處，有需要延長其位於立法會大樓的辦公室使用至十月二十日。立法會秘書處亦表示已收到有關信件，並指按照一貫做法，他們會由十月一日起，有十四天時間收拾物品，須於十月二十日前交還辦事處。

陳志全其後表示，對辭任沒甚麼情緒，因為現時只是暫別，將來若有選舉亦會積極參與。

朱凱廸則指二○一六年當選時的「託付」只有四年，現在是時候放下擔子。朱表示仍希望作為市民的代表，所以早前才會報名參選立法會選舉，希望離任後能盡力令選舉在不受干預的情況下進行。

另外，教協亦早前就該會副會長、立法會教育界議員葉建源去留問題，向教協會員進行電話調查，結果有六成受訪會員支持留任，約三成表示不支持，而教協昨於理事會常務會議中通過支持葉建源留任決定。葉建源接受傳媒查詢時指出，無論民主派去留決定如何，他都會根據教協調查，決定留任。

陳、朱兩人不續任議員，預料將失去逾四百萬港元酬津，當中包括薪金、醫療津貼、辦事處營運、酬酢及交通開支。按照一九年十月的議員酬津安排，現時議員每月的薪金約為十萬港元，一年則大約一百二十萬元；醫療津貼則每年有約三萬五千元。至於營運開支償還款額方面，辦事處營運每年最高可獲約二百七十七萬元；酬酢及交通則每年約二十二萬元。由於兩人已完成四年任期，可獲相等於任內所得薪酬的百分之十五，即大約七十萬元，他們亦可申領約二十三萬元結束辦事處開支償還款額。

前議員王國興指出，從政治角度來說，陳、朱二人決定不留任是選擇一條抗爭、與中央政府和特區政府誓不兩立的路線，又形容是已有政治計算。他解釋，延任決定由全國人大常委會作出，但陳、朱二人卻指是委任性質而不接受，質疑他們是為明年的選舉鋪路，爭取激進派支持。

他又指整個泛民即使留下亦沒有作用，因屬少數派，既沒有過半數，連三分一否決權亦失去，認為支持留守的泛民稱留在議會可對抗建制派屬有欺騙性質。

工聯會會長吳秋北認為陳、朱二人即使去或留也是不懷好意，直斥他們禍害香港罄竹難書，分別只是在議會內和議會外作攬炒。他又呼籲市民不要幻想二人的去留有甚麼好壞，認為若要香港繁榮穩定，只有跟亂港分子戰鬥。

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