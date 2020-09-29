網民熱話：$60拌麵雞絲少得可憐　網民恥笑青瓜係主菜

有網民花60港元購買雞絲拌麵，發現雞絲少得可憐，在網上大呻搵笨。

消費者光顧食肆，當然期望物有所值的質素，否則隨時食到「一肚氣」。近日有網民在紅磡一間連鎖餐廳購買雞絲拌麵外賣，返家打開卻發現雞絲分量少得可憐，結果在網上發貼狂轟「攝牙罅都唔夠」，更得到不少網民認同。

網民Victor昨日（28日）在Facebook群組「中伏飲食報料區」貼文指，在食肆以60港元購買了一盒雞絲拌麵外賣，事後竟發現雞絲分量極少，於是將盒內全部雞絲抽起，驚覺內裏只有8條雞絲，由網民上載的照片可見，8條雞絲平於在盒上，而青瓜和麵則各佔了半盒，網民更投訴麵條很硬，懷疑烹煮時間不足所致。

貼文得到不少網民力撐，並分享曾中伏經歷，「我買嗰次都係得幾條雞絲」。有網民笑稱雞絲可能只是伴碟，「青瓜才是主菜」。不過有人估計可能是個別員工問題，與餐廳無關，「應該係整嗰個員工問題，以我所知全部出品都有standard(標準)」。

網民有話說：

Candice Wong：我尋日個飯加埋又係10條都冇，佢咁做生意應該好快執，黃埔紅磡唔愁冇嘢食

Lee Ki Cheung：粟米六粒飯啲朋友

Ching Ching Steph：可能啲雞絲只係伴碟，青瓜先係主菜啊

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：