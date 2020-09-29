華永會撥3000萬支援抗疫　4大項目向社會送暖

本港新冠肺炎疫情持續，影響社會各界，近月來自不同慈善團體紛紛有力出力，其中扎根香港逾百年的華人永遠墳場管理委員會（華永會）亦齊心抗疫，近年華永會積極全面革新形象，確立以「永懷人生」及「善亮人生」兩大理念為長遠發展目標經緯，致力提升墳場設施服務及推動慈善工作。日前更宣布撥款港幣3,000萬元推出「抗疫及社會復原計劃」，透過4大項目向社會送暖，鼓勵大家繼續抱着正面的態度共同應對挑戰，體悟生命的意義。

「『永懷人生』及『善亮人生』是華永會兩大理念，希望市民除了知悉有關於墓地安葬的服務，亦可聯想到珍惜生命、頌揚生命等價值。」華永會外部事務委員會主席陳穎文指，過去百多年來華永會以非牟利形式營運，提供墓地、龕位及撒放骨灰等設施及服務，形象深入民心，去年確立以「永懷人生」及「善亮人生」兩大積極理念，在服務中融入正向思維、生命道德教育、人性化概念及社會貢獻4項元素。

積極實踐 永懷人生 善亮人生

在「永懷人生」方面，華永會致力創新提升墳場設施及服務，融合人性化及德育理念，協助市民撫平對離世的傷痛，導向積極正向的人生觀，創新及人性化的墳場設施與服務將陸續推出；而「善亮人生」則透過各種捐助積極推動生命教育，鼓勵社會認識、探索及珍惜生命，「華永會自1991年至今資助本地非牟利團體推行各項慈善項目已經超過3,300個項目，累積捐款超過港幣10億元，惠及人次達數百萬，我們將繼續推動慈善工作，繼續積極實踐『永懷人生』及『善亮人生』的理念。」陳主席特別提到，是次華永會撥款港幣3,000萬元推出的「抗疫及社會復原計劃」正正是今年「善亮人生」的重點項目之一。

生命教育影片教材套 逆境自強

華永會行政總監麥鉅然表示，疫情期間遙距教學成為常態，華永會與循道衞理優質生命教育中心合辦，並獲得本港20間教育機構及團體支持，首次有系統地為本港中小學製作一系列多媒體生命教育教材套「善亮人生 — 在生命的順流或逆流中成為更好的自己」，透過製作具正向意義的動畫及人物故事影片，及免費提供一系列為本地中小學而設的多媒體生命教育教材套，向社會大眾及學界宣揚生命教育及善亮人生的正向價值觀及理念，期望為社會在疫情中注入正能量，讓學生以正向思維及行動面對逆境。

區瑞強網上演唱會 為醫護打氣

至於在抗疫期間勞苦功高的醫護界，華永會特別贊助舉辦4場《華永善亮人生．區瑞強網上演唱會》，以網上直播形式舉行，演唱會主題圍繞「為醫護界打氣」，一方面答謝在抗疫前線的醫護人員，另一方面亦希望為留在家中抗疫的大眾打氣。華永會亦邀請區瑞強為今次演唱會特別創作正向抗疫歌曲《醫者精神》，憑歌寄意向醫護人員表達無限敬意，透過歌詞向社會傳遞正向人生觀的訊息，並贈送約2,500套區瑞強紀念3CD專輯予醫護界。

華永跳繩及德育推廣 修煉身心

抗疫首要保持強健體魄，因此亦與新界區體育總會合辦開展「華永跳繩及德育推廣計劃」，從學校及社區團體層面推廣跳繩運動，以鍛煉學生及社區人士並推廣德育理念，亦會選拔具有天分及潛力中小學生，免費提供持續且系統性的跳繩訓練；每年亦將舉辦全港性跳繩錦標賽，提供一個切磋交流的機會予跳繩愛好者，亦加入德育元素，向學生灌輸正向社會德育理念，提升學生的精神面貌。

贈愛心保健湯包 關懷弱勢社群

另外，疫情對很多市民，尤其基層家庭帶來不同的挑戰，是次計劃特別資助中醫慈善團體舉辦「港製愛心保健湯包送暖行動」，向全港18區的弱勢社群及基層家庭送贈90萬個保健湯包，希望為社會注入正能量，並向市民傳送關愛的訊息。首階段45萬個保健湯包已於7月起派發，第二階段45萬個保健湯包亦計劃即將派發，令更多市民受惠。