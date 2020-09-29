今起全面恢復面授課堂　廠商會中學校長：終於似返間學校

新冠肺炎逐漸緩和，全港中小學及幼稚園今(29日)起全面復課，有第一日回校的學生對重返校園感到高興，認為面授課堂較視像授課有效，中學校長指學校會有一系列防疫措施，但指現時情況下，授課或課外活動無可避免有一定掣肘。

教育局早前宣布中小學與幼稚園分兩階段復課，小二至四及幼稚園幼兒和低班於今起恢復面授課堂。在石硤尾廠商會中學，一早已有大批同學浩浩蕩蕩走入校園，同學從校門入內前要洗手，又要經過紅外線探熱機量度體溫。就讀中三的劉同學與梁同學相約回校，劉指第一天上學是結束自己逾半年的「打機生活」，亦為再與同學見面高興，又指面授課較視像授課更易跟上進度，希望復課後能考好成績，目標是考獲全級頭十名內，為選科鋪路。

就讀中五的胡同學指，過去一周上課已慢慢回復心情，但認為面授課堂可直接對老師發問，不用在視像課堂內舉手，他又指不太擔心感染，自己會做足防疫措施，不會在課堂內進食，及持續戴口罩。

廠商會中學校長麥耀光表示，今早眼見街上學童增多，自己亦很高興，笑言「終於似返間學校」，現時學校維持半日上課，避免學童留校午饍，增加感染風險。他指，學校已取消早會，並以廣播代替；每課室設有健康百寶箱，內放有清潔用品以及少量口罩讓同學更換；視藝、體育等課堂會叫學生保持距離；小息時會開放小賣部，但會有分流措施，分開3處售賣紙包飲品、罐裝飲品、三文治等，又會加設膠板間隔，又會開放小花園讓同學進食。

學校雖然全面復課，但麥認為現時禁聚指引下，學校授課與活動安排有一定掣肘，如授課時間縮短，增加授課程度壓力，雖然老師會為高班同學補課，但只會在下午使用視像授課形式，根據以往經驗成效不高。他又指因不少課餘活動要取消，認為現時安排會令學生減少學習德育、社交等技能，又憂心如陸運會、畢業禮等大型活動未必能如常舉行，但明白在平衡健康的大前提下，安排屬無可口非。

至於首階段已在上周三(23日)進行，先予中小學一、五、六年級，及幼稚園高班恢復面授課堂。