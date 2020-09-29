中區軍用碼頭今移交駐港解放軍　局部區域開放市民通行

中區軍用碼頭今早(29日)7時起正式移交駐港解放軍，劃為軍事禁區，並交由香港駐軍管理使用。港府表示，移交碼頭後已經全面履行相關責任，形容是歷史性一刻，彰顯中央和香港在「一國兩制」下的關係，具有重要的憲制意義。解放軍駐港部隊新聞發言人韓鈾表示，碼頭是供軍艦停靠及開展軍事活動的重要設施，對駐軍履行防務職責具有重要意義，將會嚴格依照《基本法》、《駐軍法》及相關香港法律要求，使用管理碼頭。

韓指出，考慮到碼頭緊鄰維港南岸海濱長廊，為方便市民，在防務安排允許的條件下，將會開放碼頭部分區域供市民通行，會在完成必要的準備工作後正式啟用碼頭，並適時公布在碼頭開放的具體安排和管理規則；又提醒市民在使用碼頭時，要尊重碼頭作為軍事用地的性質和駐軍管理安排。

港府亦指，防務對國家至關重要，必須受到全面保障，市民未經批准不得進入軍事用地，但因應港府建議，駐軍同意在不影響防務工作的條件下，酌情考慮開放軍用碼頭，讓公眾進入軍用碼頭的非禁區範圍，駐軍會採用活動欄柵供市民通行，在不開放時，行人也可在軍用碼頭南面的步行路，繼續使用海濱公園。

港府強調，中區軍用碼頭是軍事用地，不論是否開放，法律地位都不會改變，相信市民亦會理解。移交後，未來的開放安排屬駐軍防務工作，港府會尊重駐軍的決定，並會在有需要時作出配合，又指軍用碼頭已成為「受保護地方」，碼頭陸上範圍內四座建築物已列作「禁區」，未獲授權不可進入相關範圍。