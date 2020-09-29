何君堯指司法改革刻不容緩　以釋公眾疑慮

何君堯指法院在處理社會運動案件中的行為，沒有給予足夠的阻嚇。

終審法院首席法官馬道立早前發表長達14頁的聲明，回應社會上對法官量刑不公、爭議判詞等批評。立法會議員何君堯指，法官及法院在處理社會運動案件中的行為，沒有對其給予阻嚇，難以釋除公眾對司法機構的疑慮，認為司法改革是必然且刻不容緩，並需改革量刑準則，及重整終審法院的法官隊伍。

何君堯又指，裁判官將投擲汽油彈的少年形容為「優秀嘅細路」，而涉及該案件的疑犯被判無罪釋放、感化、警誡或社會服務令，認為此屬不合理之現象，難以讓民眾對司法有信心。

何又認同香港終審法院前常任法官烈顯倫的撰文中指，香港司法界不應扭曲基本法，他認為本港司法體系存在根深柢固的問題，不僅要改革量刑準則，避免法官判決受政治影響，同時亦可改善制度，如要求香港法官到內地參加國情班，及擴大終審法院的法官隊伍等。

他建議，現任常任法官可由4名增至6名，以改善終審法院的工作機制，又稱現時12名現任海外非常任法官中，僅1人小於70歲，認為香港亦應提拔新人法官，而司法機關亦需為法官舉辦相關的在職培訓，提高法官水平。