巴西「毀林肉」本港有售　環團促停售勿做毀林幫兇

綠色和平在本港佳宝食品超級市場發現來自非法毀林肉商的凍肉。(綠色力量提供)

巴西亞馬遜森林去年一場山火撼動全球，而非法商人縱火闢地畜牧成起火主因，矛頭直指三大巴西牛肉生產商。環保團體綠色和平上月及本月曾兩次到本港各大超市了解巴西牛肉產品，在佳宝食品超級市場發現上述公司產品。環團促各大超市應負起社會責任，停售涉事「毀林肉」，以免成爲毀雨林幫兇。

港人喜愛食巴西牛，根据統計處資料顯示，本港在17年入口約71萬公噸冷凍牛肉和牛雜，其中來源地巴西約佔5成。而巴西肉商JBS、 Marfrig、Minerva，更是是香港入口冷凍牛肉及牛雜的主要供應商，17年期間有6成由巴西入口的冷凍牛肉和牛雜都是由這3間公司供應。

不過，綠色和平點名批評3個巴西肉商公然出售「毀林肉」，旗下一些農場涉及非法毀壞巴西亞馬遜森林，以開墾土地飼養牛隻，相關肉品進入該等公司的供應鏈，銷售到世界各地。

為了解本港有否出售涉事的「毀林肉」，綠色和平8月於百佳、惠康、佳宝、大昌、一田、AEON、華潤萬家、City Super及Marks & Spencer等9間大型超市，了解巴西牛肉產品的標籤資料，並在佳宝食品超級市場發現有關產品。綠色和平9月再前往各區共9間佳宝食品超級市場，均找到3間肉商的牛肉產品。

除佳宝食品超級市場平亦有調查其他超市，這些超市只標榜牛肉來自巴西，但產品經過重新包裝，無法辨識其供應商。綠色和平曾去信各大超市查詢有否出售涉事「毀林肉」。一田回覆說絕少出售巴西牛肉；City Super回覆沒有售賣巴西肉類；AEON回覆自17年起停售巴西肉類，其他暫時未有回應。

綠色和平促請香港的超市關注巴西亞馬遜毀林問題，制訂保護森林的企業政策，要求供應商證明與非法毀林活動無關，確保消費者不會買到「毀林肉」，為保護亞馬遜森林出一分力；立即可行的第一步是查明牛肉的來源，並公開資料，提升供應鏈的透明度。