幼稚園全面恢復面授　幼童習慣遲起身：唔想返課

本港新冠肺炎疫情有緩和迹象，繼上周三(23日)部分年級恢復面授課程後，全港中小學幼稚園今(29日)起正式全面恢復面授，其中幼稚園低班及幼兒班(K1、K2及N班)今首日回校。有家長指疫情期間不希望小朋友學習停滯，月砸1萬港元予2名小朋友上興趣班；另有家長稱已有不少N班家長因疫情選擇為子女退學，但認為小朋友不應常困在家，故仍選擇送兒子上課。有學生則坦言今天太早起床，不太想上課。

位於荔枝角的香港靈糧堂秀德幼稚/幼兒園今如常上課，園方安排教師在門外歡迎久未上課的學生，學生及家長進校前除要量體溫及用消毒液搓手外，亦要填寫健康申報表。園方採取分時段上課安排，N班及K1將分成4組，暫時一天只上1小時課，並有家長陪讀；K2或以上亦分成2批隔日上課。

李太2名兒子分別就讀該校K2及K3，笑言2人對今日上課感雀躍，昨晚(28日)興奮難眠，今早6時許已起床換好校服。她稱疫情期間共花費約1萬港元安排2名兒子上網課興趣班，如英文班、小學面試班及小結他班等，本周亦準備上面授中文班。她稱興趣班使費雖然較以前多一倍，但兒子熱愛學習，其大兒子英文明顯有進步，自己亦感欣喜。

謝太2名子女分別就讀K2及K3，她稱早前安排2名子女上興趣班，如中英文班及繪畫班等，1星期約2至3堂，每月共花費1萬港元。她稱疫情期間時常無法返校上課，不希望子女長留家中，故安排興趣班，但復課後會陸續減少興趣班時數。

家長陳先生兒子是N班學生，今日是人生第一天上課，陳笑言兒子昨晚表現如常，反而自己十分緊張。他續稱因疫情反覆，有想過不讓兒子上N班，亦聽到不少N班家長稱已退學，但自己不希望兒子被困在家，亦選擇讓他上課。K2的李同學則坦言今早天未光已起床，只感眼瞓不太希望上課，其家長李太則指因學校安排隔日上課，對校園衞生有信心。

靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂表示，今日靈糧堂多間幼稚園復課過程大致暢順，小朋友均表現雀躍。她指約有5%至10%N班學生因疫情退課，但亦有不少學生等候學額希望能補上，故影響不大。她又認為政府對幼稚園防疫資助不足，「但有好過無」。