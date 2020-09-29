食肆酒吧人頭湧湧　學者憂出事籲市民遵守防疫要求

新冠肺炎疫情稍有緩和，政府早前進一步放寬社交距離措施。港大微生物學系講座教授袁國勇出席電台節目時指，得悉中環蘭桂坊在過去周末均人頭湧湧，亦沒有遵守政府防疫要求，認為「當然出事」，強調市民應有公民意識，又稱再放寬社交距離措施是可以，但高危控制點需採取措施，例如將脫口罩時間減至零，打開窗戶並配備強力抽氣扇，以及將人數減半等。

他續指，街市魚檔處於具濕度及低溫環境，令病毒生存較長時間，若有患者接觸魚類及共用的毛巾，街市就因此出現爆發，變成「疫症中心」，呼籲市民不要共用器具。他又指，醫院亦有共用器具如血壓計等情況，故已去信醫管局，當局指表示會作改變。

另外，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近期酒樓食肆亦接近爆滿，不少市民沒有遵從客容量一半的防疫要求，而近日再現本地源頭不明的確診個案，認為暫不應放寬防疫措施。

許表示，政府有意盡快通關，惟通關的其中一個條件是14日內無出現本地確診個案，若措施放得太鬆，以致疫情爆發，通關便遙遙無期。許續表示，第三波疫情近「水尾」，但「手尾長」，認為社區仍有隱形傳播鏈，呼籲病徵較輕的市民到醫管局門診作免費深喉樣本檢測。