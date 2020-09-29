社工陳虹秀涉8.31暴動罪裁定表證不成立　當庭獲釋

香港社工總工會理事陳虹秀與另外7人，涉於去年8月31日在灣仔參與暴動，他們被控一項暴動罪，其中一名被告涉嫌管有汽油彈及伸縮棍，另被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，8人均否認控罪。區域法院今(29日)裁定陳虹秀表證不成立，暴動罪名不成立，當庭獲釋；至於其餘7名被告的控罪表面證供成立。

主審法官沈小民認為就算給予控方最有利的考慮，完全接納控方證供，但法庭認為陳虹秀當晚所講的說話所做的事不足構成參與非法參結，更遑論參與暴動，因此裁定她毋須就暴動罪答辯，就該罪判她表面證供不成立，她可當庭獲釋。不過法官裁定其餘7名被告的控罪表面證供成立，其餘7名被告均選擇不作供自辯，也不會傳召辯方證人作供。

代表陳虹秀的資深大律師潘熙向法庭申請取回訟費，透露陳雖獲法援資助，但她亦有向法援署支付部分費用。

控方則反對陳的訟費申請，直指陳自招嫌疑，她當晚身處暴動現場，在軒尼詩道及盧押道等警方執法之處持續出現，亦未有聽從警方勸喻離開。

沈官表明不想倉促就訟費申請作出決定，又指案件現仍未審結，法庭不宜表態太多，打算在案件裁決時才一併處理訟費的議題。案件押後至10月8日及9日續審，讓控辯雙方進行結案陳詞。

涉案5男3女被告，分別為余德穎、賴姵岐、鍾嘉能、龔梓舜、陳虹秀、簡家康、莫嘉晴和梁雁彬，年齡介乎18至42歲。他們被控於去年8月31日在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，與其他身份不詳的人參與暴動。龔梓舜另被控於同日在軒尼詩道117至123號外的公眾地方，非法管有一支伸縮棍及一枚汽油彈。