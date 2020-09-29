林鄭拒評安全屋安排　指管浩鳴本周與陳同佳會面

台灣殺人案疑犯港人陳同佳於2018年2月與女友潘曉穎赴台旅遊期間，將對方殺害棄屍後，逃回香港；去年10月在港涉及的洗黑錢案刑滿出獄時，陳同佳向潘的家人致歉，並承諾會赴台自首，但至今仍未兌現，死者母親要求政府不要再讓陳同佳入住安全屋。特首林鄭月娥今早(29日)回應指，不會評論警方處理每宗個案的行動，以及資源應用問題。

林鄭月娥表示，陳同佳已履行法律責任和服刑完畢，基本上已是自由人，昨天(28日)接獲香港聖公會教省秘書長管浩鳴來電，管指今個星期將與陳同佳和其家人會面跟進。林鄭認為，當她回應有關潘曉穎的報道，可能令潘母情緒更波動，稱明白對方心情，強調會依法處理每件事。

另外，被問及警方單方面修改《警察通例》的「傳媒代表」定義，是否代表警方打壓傳媒採訪權，林鄭強調，政府一直非常尊重新聞自由，會在適合情況下方便傳媒採訪，希望傳媒在採訪過程中理解有限制，她認為警方做法客觀和適當，並不存在打壓採訪權，冀傳媒緊守崗位，為市民提供公正、持平的報道。