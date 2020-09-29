學童停課期間每天近10小時使用電子產品　近視增速升16%

受疫情影響，學童因停學要留在家中「打機抗疫」，有眼科視光機構公布調查，發現學童平均每天花近10小時使用電子產品，當中包括打機娛樂，較停課前多近1倍，沒有控制近視的學童疫情期間近視度數較一般情況增加16%。機構指高近視會增加患上青光眼、視網膜脫落等風險，當中無法透過手術逆轉，機構呼籲家長要及早為子女控制近視。

護眼基金、香港理工大學眼科視光學院等本港6大眼科視光機構，在7月28日至9月10日期間，訪問400名6至17歲子女與其家長，再由115名眼科視光師為學童檢查後作另一次問卷調查。結果發現，停課後學童每天平均使用電子產品來學習，使用電話時間為1.2小時；使用電腦/電視/平板電腦/電子書籍/電子產品為3.2小時，較停課前分別為0.6小時與1.4小時高出一倍。另外，受訪子女使用電子產品娛樂的情況亦有上升，停課期間使用電話時間為1.9小時、電腦/電視/平板電腦/電子書籍為2.5小時、遊戲機為1.1小時，較停課前分別1小時、1.2小時、0.5小時高。

受訪視光師指本港學童近視度數平均每年增加75度，但沒有控制近視的學童推算近視度數一年增87度，較一般情況增16%。

香港執業眼科視光師協會會長詹振邦認為，雖然停課只有半年，但網上學習與娛樂成新常態，學童近視度數增幅會愈見嚴重。他呼籲家長應向子女講解近視的影響，制訂使用電子產品的時間表，利用軟件監察等。